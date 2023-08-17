Бывший пленный рассказал об участии в подготовке фейковых видео СБУ

Фото: МО РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) записывают видеоролики с фальшивыми «признаниями» российских военнопленных и другими высказываниями, которые дискредитируют российские вооруженные силы, передает РИА Новости со ссылкой на Виктора Раидина из Красноярска, который был освобожден из украинского плена. Он рассказал, что был захвачен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

После пленения его передали в СБУ, где допрашивали и заставляли участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию. Раидин добавил, что он подвергался физическому насилию, из-за чего его восприятие информации страдало, и он пропускал часть тезисов, подготовленных СБУ.

От пленников требовалось, чтобы они максимально убедительно представляли материал. В некоторых случаях их заставляли выучить тексты наизусть. В июне его освободили в рамках обмена по формуле «94 на 95».

Ранее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что командиры «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) могут вернуться в строй в ближайшее время. Сейчас, по его словам, они проходят переподготовку и скоро начнут выполнять боевые задачи.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев», попадающих в плен. Он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь.