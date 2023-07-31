В Госдуме призвали казнить попадающих в плен «азовцев» Депутат Госдумы Соболев призвал казнить попадающих в плен «азовцев»

Фото: МО РФ

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев» (полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попадающих в плен. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь

Пока по законам Донецкой и Луганской республик была сохранена смертная казнь, за преступления, которые они совершили по отношению к мирным гражданам — женщинам, детям, их следовало судить и казнить. <...> Если они вновь попадут в плен, их надо судить, ни о каком освобождении и передаче пленных речи идти не может, они просто глумятся над людьми, — сказал Соболев.

Он напомнил, что сейчас «азовцы» заявили о намерении вновь участвовать в боевых действиях на Украине. Парламентарий полагает, что третьего раза не будет.

Ранее командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что командиры полка «Азов», вернувшиеся из Турции, могут вновь отправиться на фронт в течение месяца. По его словам, каких-либо препятствий для их участия в боевых действиях нет.

Ряд командиров «Азова», сдавшихся в плен при осаде «Азовстали» в Мариуполе, вернулись на Украину из Турции в начале июля. Они должны были оставаться там до окончания боевых действий на Украине в соответствии с условиями их обмена на российских военнопленных и экс-депутата Рады Виктора Медведчука. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение Анкары отпустить «азовцев» на родину нарушило все договоренности с Москвой, и отметил, что «задачи для российского спецназа определены».