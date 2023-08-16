ВСУ остались последние шансы до конца лета: новости СВО на вечер 16 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

До конца лета ВСУ могут предпринять новую попытку прорыва на Запорожском фронте, возможно, в направлении Старомлиновки, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, у Киева остается все меньше времени до осеннего сезона дождей, чтобы успеть показать Западу успехи контрнаступления.

Если контрнаступление ВСУ окончательно провалится, скорее всего, на Украине объявят тотальную мобилизацию, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, отправка на Запорожский фронт последнего крупного резерва в виде 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ еще не означает, что на Украине закончатся солдаты, поскольку Киев пойдет на любые жертвы вплоть до последнего украинца, чтобы сохранить нынешний политический режим.

Попытки контрнаступления ВСУ оказались неудачными, поскольку российские военные научились эффективно противодействовать западной военной технике, предположил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что недооценивать западные образцы техники тоже нельзя, поскольку и среди них попадаются хорошие экземпляры.

Служба безопасности Украины показала кадры удара надводного дрона по Крымскому мосту, совершенного 17 июля 2023 года. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что для атаки применялся беспилотник «Морской малыш» (Sea Baby).

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы провести проверку и выяснить, как СБУ заполучили записи с камер на Крымском мосту. Парламентарий подчеркнул, что речь идет о передаче данных системы наблюдения не просто посторонним лицам, а непосредственно самому противнику, что представляет угрозу национальной безопасности. По словам Шеремета, нужно установить, кто мог быть причастен к такому сливу, или же имел место взлом системы — в таком случае нужно усилить уровень защиты данных.

Фото: МО Украины

По данным Telegram-канала Mash, украинская ДРГ, которая 14 августа пыталась прорваться в Брянскую область, состояла из 15 человек, по меньшей мере четверо из них были ликвидированы, еще несколько получили ранения, остальные под прикрытием минометов сбежали под Чернигов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. На Купянском, Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки были уничтожены 705 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты, гаубица Д-30, две гаубицы Д-20, а также две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США. Средствами ПВО в ДНР сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, также за сутки перехватили четыре снаряда HIMARS, два снаряда РСЗО «Ураган» и сбили 26 беспилотников. Бойцы Западной группировки продолжали наступательные действия на Купянском направлении в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю.

В Госсовете Крыма предложили штрафовать россиян за публикации видео и фото с кадрами атак ВСУ по территории России, а также их последствиями. Крымский премьер Владимир Константинов рассказал, что на первый раз штраф составит до 30 тысяч рублей, при этом госслужащих будут штрафовать на 100 тысяч, а юрлиц — на 300 тысяч рублей. По словам Константинова, у Киева исчезла необходимость посылать в страну своих шпионов, поскольку теперь достаточно найти аналитика, чтобы он мониторил соцсети и выискивал ценную информацию.

ФСБ показала видео задержания жителя Ангарска, подозреваемого в работе на СБУ. Предполагаемым шпионом оказался работник одного из предприятий в Иркутской области, по версии силовиков, собиравший информацию о промышленном объекте и выпускаемой продукции с целью передачи Главному управлению разведки Украины.

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