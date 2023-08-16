Украинская ПВО оказалась неэффективной: новости СВО на утро 16 августа

Фото: МО Украины

Украинские средства противовоздушной обороны не способны сбивать российские ракеты Х-22, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, дело в их гиперзвуковой скорости. Он отметил, что эти ракеты могут быть сбиты системами такого типа, как Patriot, которые способны уничтожать баллистические ракеты и «Кинжалы». Несмотря на то, что ракета Х-22 классифицируется как крылатая, она имеет сверхзвуковую скорость. Поэтому такие ракеты пока не поддаются уничтожению с помощью стандартных средств ПВО.

В Одесской области произошли взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал об атаке «Шахидов» на порты Дуная. По данным источника, взрывы также были слышны в Николаеве, в Измаиле, Рени и других портовых городах. Дроны заходили на цели парами. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Один из двух пострадавших в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области скончался в больнице от полученных травм, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что врачи прилагали все усилия, чтобы спасти пострадавшего, но травмы были настолько тяжелыми, что оказались несовместимыми с жизнью.

На Запорожском фронте ВСУ ввели в бой стратегический резерв и новую технику НАТО в попытке прорыва, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В районе Работино на Ореховском направлении утром было замечено наступление с применением американских бронетранспортеров Stryker и немецких боевых машин пехоты Marder. Эта техника входит в вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, часть которой ранее уже была уничтожена или взята в плен.

Фото: U.S. Army/Public domain/via Wikimedia Commons Транспортная машина пехоты M1126 Stryker

Белый дом вместе с президентом США Джо Байденом тратит миллиарды долларов на Украину, пока пострадавшие от пожаров на Гавайях получают лишь по несколько сотен, написала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, у пострадавших гавайцев ничего не осталось. Она отметила, что на $700, которые предлагает Байден жителям Гавайев, можно лишь один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле. Она назвала нынешнего американского лидера худшим президентом США.

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов рассказал, как после получения повестки на фоне частичной мобилизации в октябре 2022 года бежал в США, где попросил политическое убежище. Экс-министр, который теперь работает на траке, заверил, что у него абсолютно нет ощущения, будто он скатился по карьерной лестнице.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. За день она была объявлена два раза.

Если Украина согласится на членство в НАТО взамен на отказ от спорных территорий, то это будет означать «сознательное поражение демократии», заявил советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Россия должна понести «сокрушительное поражение», иначе установление «плохого мира» принесет всеобщий позор.

В Калужской области средствами ПВО были уничтожены три украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что в результате инцидента ни разрушений, ни пострадавших нет.



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