Украина попросила закрыть небо вместо мира: новости СВО на вечер 15 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Украине нужны системы ПРО, а не переговоры с Москвой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, гремевшие ночью во Львове, Луцке и Днепре. Подоляк попросил закрыть небо вместо того, чтобы пытаться побудить Киев к миру.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заверил, что Киев не пойдет на уступки для урегулирования конфликта. По его словам, прекращение огня возможно лишь при полном соблюдении условий, выдвинутых президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом секретарь СНБО опроверг информацию о давлении со стороны Запада с целью склонить украинские власти к переговорам.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО на Украине. За прошедшие сутки на Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 845 военных. ВС РФ уничтожили пять украинских танков, восемь БМП и 11 других боевых бронированных машин, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, три гаубицы Д-20, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и три артиллерийские системы М777 производства США, две самоходных гаубицы на колесном шасси Zuzana 2 словацкого производства, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Средствами ПВО были перехвачены четыре дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG производства Франции, сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» и 25 БПЛА ВСУ.

Ночью ВС РФ ударили высокоточным оружием по ключевым военным предприятиям на Украине. Цель удара достигнута, объекты поражены, украинскому ВПК нанесен значительный ущерб, заявило Минобороны России.

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США должны дать «конкретную команду» властям Украины, чтобы те подписали мирный договор с РФ. По словам сенатора, не важно, будет ли это договор или соглашение. При этом важно, чтобы в основу были взяты схемы, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году, с учетом «объективной реальности» и всех изменений, включая референдумы в новых регионах, полагает он.

Вероятными целями ночных ракетных ударов на Украине, как полагает Евгений Поддубный, стали Луцкий ремонтный завод, на котором чинили авиадвигатели и производили комплектующие, а также предприятие по ремонту силовых установок для тепло- и электровозов, расположенное в Смеле Черкасской области.

Украинские диверсанты ночью пытались прорваться в Брянскую область, действия ДРГ пресекли армия и ФСБ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Впоследствии, как рассказал губернатор, пострадал работник местного сельхозпредприятия, его доставили в больницу.

Воздушную тревогу днем вновь объявили по всей территории Украины. По данным государственных мониторинговых сервисов, сирены зазвучали практически одновременно, около 15:30. По данным ВСУ, причиной стало поднятие в воздух истребителя МиГ-31. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МиГ-31

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего СБУ сведения о военных грузах, следующих в зону СВО через территорию полуострова. Мужчине 58 лет, он сознался в работе на разведку противника, а также раскрыл местонахождение схрона с самодельной бомбой.

Британская газета Independent связала неудачи Украины на поле боя с недостаточными объемами военной помощи. Авторы статьи также пришли к выводу, что медлительность западных стран в вопросах поставок оружия Киеву позволила России выиграть время для укрепления обороны.

МО РФ опубликовало кадры досмотра сухогруза «Сукра Окан», следующего под флагом Палау, пытавшегося доплыть до украинского порта Измаил. На видео видно, как группа российских военных высаживается с вертолета на борт судна и начинает проверку. Когда один из бойцов ВС РФ спросил капитана, почему тот не остановил корабль по требованию, тот заявил, что не понял, чего от него хотели. В конце концов российские военнослужащие поблагодарили экипаж.

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