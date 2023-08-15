На Украине опровергли давление Запада по переговорам с РФ Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад не давит на Украину по переговорам с РФ

Запад не оказывает давление на Украину по вопросу переговоров с Россией, сообщил La Repubblica секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В РФ неоднократно заявляли о том, что США принудили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры весной 2022 года.

Новости об этом якобы оказываемом давлении ничем не подтверждены. Они существуют только в интернете. <...> Ни на какие обязательства по переговорам партнеры нам не указывали, — сказал Данилов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку они нужны лишь западным странам. По его мнению, Запад находится в бедственном положении и хочет втянуть Россию в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы помочь Киеву переломить ход спецоперации.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США инициировали запрет на любые переговоры с РФ, введенный на Украине осенью 2022 года. Тем не менее, она добавила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.