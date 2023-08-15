Жителя Крыма задержали за передачу Украине данных о транзите военных грузов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, докладывавшего Службе безопасности Украины о передвижении военных грузов в зону спецоперации, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Обвиняемый уже подтвердил факт сотрудничества с Киевом, говорится в сообщении.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции, — рассказали в ведомстве.

Также он раскрыл ФСБ местонахождение схрона, в котором было найдено самодельное взрывное устройство. Его масса составляла порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Казани, подозреваемого в сотрудничестве с Украиной. По данным ведомства, мужчина может быть причастен к деятельности террористического украинского формирования. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.