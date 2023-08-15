В Великобритании назвали причину военных неудач Украины Independent: причина неудач Украины заключается в недостатке военной помощи

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Военные неудачи Украины связаны с недостаточными объемами поставок военной помощи, сообщила газета Independent. По ее данным, из-за медлительности западных союзников Россия сумела укрепить свою оборону.

Исход контрнаступления в этом году, возможно, был предопределен выбором Запада, который не зашел достаточно далеко в вооружении Украины, а это означает, что ВСУ вынуждены действовать в условиях, которые западные военные не считали бы приемлемыми, — говорится в сообщении издания.

Ранее в иностранной прессе появились предположения о переносе «настоящего наступления» ВСУ на 2024 год. По данным The Wall Street Journal, ранее чиновники США и других государств рассчитывали, что летняя атака Вооруженных сил Украины окажется успешной и позволит принудить Россию к переговорам ближе к зиме.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что западные военные и политики обсуждают перенос наступления Киева на весну 2024 года и возможность значительного сокращения помощи Украине в связи с президентскими выборами в США. По его мнению, сейчас идет подготовка к затяжному конфликту. При этом, как он считает, многие чиновники в США недовольны тем, как Киев использует передаваемую ему военную помощь. К тому же в Вашингтоне опасаются большого российского наступления зимой, что играет на руку оппозиции. Так, кандидаты в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис обещают договориться с Москвой о прекращении военных действий на Украине за несколько дней.