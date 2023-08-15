Сенатор назвал условие для достижения мирного решения украинского кризиса Сенатор Климов: США должны сподвигнуть Украину подписать с Россией соглашение

Фото: МО Украины

США должны сподвигнуть Украину подписать с Россией мирное соглашение для урегулирования конфликта, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с Lenta.ru сенатор уточнил, что оно может быть основано на схемах, которые обсуждались еще год назад. При этом должны учитываться прошедшие с того момента результаты референдумов, уверен он.

США должны дать жесткую, конкретную команду Украине подписать с нами некое соглашение, договор — как он будет называться, вторично. За основу могут быть взяты схемы, обсуждавшиеся в Стамбуле год назад. Эти схемы должны учитывать объективную реальность, все то, что изменилось с тех пор, в частности, прошедшие референдумы, — отметил сенатор.

По его словам, при таком развитии событий киевская власть не должна будет иметь возможности переизбраться на новый срок. США смогут обеспечить ей гарантии личной безопасности. Климов подчеркнул, что такое решение позволит Вашингтону сделать вид, что проиграл только Киев. Народ Украины при этом сможет выбрать себе нового президента и восстановить нейтральный статус страны. При этом сенатор заключил, что подобное разрешение ситуации маловероятно, поэтому Россия продолжит достигать поставленных целей специальной военной операции самостоятельно.

Климов ранее заявил, что власти США могут готовить общественное мнение к компромиссам по ситуации на Украине, в частности по отказу Киева от возвращения Крыма. По его словам, российскими должны быть признаны еще четыре новых региона.