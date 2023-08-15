ВС РФ нанесли мощный удар по главным военно-промышленным объектам Украины Минобороны: ВС РФ нанесли удар по главным военно-промышленным объектам Украины

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 15 августа российские военные нанесли мощный удар по ключевым военно-промышленным объектам Украины, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели ударов были достигнуты и поражены, ВПК Украины был нанесен серьезный ущерб.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб, — сказал Конашенков.

Кроме этого, он заявил, что российские военные впервые перехватили четыре французские ракеты большой дальности SCALP-EG. Вместе с ними были перехвачены два снаряда от РСЗО «Ураган».

Суммарно за сутки в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 845 бойцов ВСУ, а также были уничтожены 65 единиц техники и 25 беспилотников. Всего было отражено 23 атаки украинских военных. Кроме этого, в Краматорске был уничтожен пункт управления системами РЭБ, а в населенном пункте Омельник Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ.

Ранее украинские власти сообщили, что в ночь на 15 августа во Львове, Луцке и Днепре прогремели взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой заявил о нескольких прилетах снарядов. Кроме того, мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что снаряды попали по промышленному предприятию в городе. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лисак рассказал о взрывах в Днепре. По его словам, ракеты также попали по промышленному объекту. Минобороны России эту информацию не комментировало.