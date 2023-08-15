Минобороны показало кадры досмотра судна «Сукра Окан» в Черном море

Фото: МО РФ

Министерство обороны России показало видео с досмотром сухогруза «Сукра Окан», который под флагом Палау пытался доплыть до украинского порта Измаил. На кадрах, которые были опубликованы в Telegram-канале ведомства, показано, как группа российских военных высаживается с вертолета на борт корабля, после чего берется за досмотр судна.

После досмотра один из российских военных расспрашивает капитана сухогруза, почему тот не остановил корабль. Тот ответил, что не понял, чего от него хотели. В конце видео боец ВС РФ поблагодарил членов экипажа судна.

В ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов. После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил, — уточнили в Минобороны.

Об инциденте с сухогрузом «Сукра Окан» Министерство обороны России сообщило 13 августа. В ведомстве отметили, что корабль, который двигался в украинский порт Измаил, игнорировал требования остановиться. Для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь. После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.