Киев применяет военную помощь против мирных: новости СВО на утро 15 августа

Фото: МО США

Украина применяет военную помощь, полученную от западных стран, против мирного населения, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что американская сторона осведомлена об этом. Дипломат добавил, что США усиливают свое противостояние с Россией, несмотря на уменьшающуюся поддержку такой стратегии среди американцев. По словам Антонова, Вашингтон продолжает поддерживать режим Зеленского, отправляя ему оружие и финансовую помощь. В заключение он выразил мнение, что США ожидают длительного конфликта на Украине.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что российские войска неизбежно будут уступать противнику часть территории на «линии Суровикина». Решение оставить населенный пункт в любом случае отвечает стратегии Генерального штаба России. Так он отреагировал на сообщение члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что в ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть Урожайного.

Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами осудил президента США Джо Байдена за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях. По его словам, пока жители Гавайев страдают от массовых пожаров, администрация главы Белого дома продолжает тратить деньги на помощь Украине. Позже с ним согласился и миллиардер Илон Маск.

Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press Гавайи, США: вид с воздуха на разрушенный город Лахайна

Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. По оценке бывшего разведчика, Киеву недостаточно оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска. Он добавил, что украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что серия мощных прилетов по объектам Вооруженных сил Украины зафиксирована в подконтрольном Киеву городе Краматорск в ДНР. Минобороны России данную информацию не комментировало. По предварительным данным канала, под обстрел попали объекты украинской армии в районе цехов завода «Энергомашспецсталь» и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Недавно ВСУ начали размещать там большое количество военной техники и боеприпасов.

Вооруженные силы России уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов украинской армии в районе населенного пункта Урожайное в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Атака была произведена войсками группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации. Кроме этого, артиллеристы армии России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в районе Угледара.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев сравнил ограничение Германии по дальности действия ракет Taurus с запретом футболистам выходить на половину поля соперника. Таким образом он отреагировал на намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрить поставку ракет Киеву в случае ограничений, исключив их применение по российским территориям.

Серия взрывов прогремела в нескольких частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Больше всего досталось Днепропетровской области и Запорожью, где зафиксировали по три взрыва. Местные Telegram-каналы пишут, что на месте прилета в Днепропетровске начался пожар. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

На Авдеевском направлении российский танк, сопровождавший атакующую колонну, продолжал выполнять свою миссию, даже после попадания из гранатомета NLAW и взрыва на противотанковой мине. Экипаж покинул танк только после завершения задания.

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