Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31

По всей Украине объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Воздушные силы сообщают, что причина тревоги — взлет МиГ-31.

По данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал практически одновременно — в 15:25 по московскому времени.

14 августа власти Украины объявляли воздушную тревогу в восьми областях. Сигналы тревоги начали звучать с 23:21 13 августа. По информации онлайн-карты Минцифры страны, тревога была объявлена в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

11 августа сообщалось о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе. Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об инцидентах в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях. Вечером 10 августа военкор Юрий Котенок сообщал о прилетах по городу Запорожье, подконтрольному ВСУ. По его данным, удары наносились по промышленным объектам.