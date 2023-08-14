В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу В Черкасской, Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Globallook Press

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Там указано, что сигналы тревоги начали звучать с 23:21 13 августа.

По информации онлайн-карты, тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

11 августа сообщалось о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе. Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об инцидентах в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Вечером 10 августа военкор Юрий Котенок сообщал о прилетах по городу Запорожье, подконтрольному ВСУ. По его данным, удары наносились по промышленным объектам.

В тот же день утром глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил об уничтожении нефтебазы беспилотниками. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, химический и радиационный фон в норме. Минобороны России информацию не комментировало.