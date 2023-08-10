Котенок сообщил о серии прилетов по Запорожью Военкор Котенок сообщил о серии прилетов по Запорожью

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил об обстреле Запорожья. По его словам, зафиксировано несколько прилетов. По предварительной информации, ракетный удар наносится по промышленным объектам, добавил военкор. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Запорожье — серия прилетов. По предварительным данным, наносится ракетный удар по промышленным объектам, — написал Котенок.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую область кассетными боеприпасами. По его словам, украинская армия атакует не только линию боевого соприкосновения, но и жилые районы региона.

Днем ранее украинское издание Klymenko Time сообщило о взрывах в части Запорожья, подконтрольной Киеву. Также уточняется, что на территории региона была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщало, что Вооруженные силы Украины попытались провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области. По данным ведомства, ВС России пресекли соответствующую деятельности противника. По украинской армии ударили авиация и артиллерия.