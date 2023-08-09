СМИ сообщили о новых взрывах в Запорожье Klymenko Time: новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

Фото: МО Украины

Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание Klymenko Time. Ранее СМИ уже сообщали о взрыве в регионе. Подробности происшествия не сообщаются.

Также известно, что в контролируемых украинскими силами районах Запорожья объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о том, что на всей территории Украины дважды за день объявлялась воздушная тревога. В первый раз это произошло 9 августа около 16:20, второй раз сирены прозвучали в 17:40. По данным воздушных сил Украины, система оповещения была задействована в связи со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

Также в этот день СМИ сообщали о том, что взрыв прогремел в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. В каком районе прогремел взрыв, на данный момент неизвестно.

Кроме того, 8 августа поступали сообщения о взрывах в Харьковской области. 7 августа сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Киеве. Инцидент был зафиксирован в левобережной части города. 6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося