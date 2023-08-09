Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву части Запорожья

Фото: МО Украины

Взрыв прогремел в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, написало украинское издание «Клименко тайм». О каких-либо подробностях произошедшего не сообщается.

Уточняется, что власти региона объявили воздушную тревогу. В каком районе прогремел взрыв, на данный момент неизвестно.

Днем ранее украинский телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Харьковской области. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по итогам 2 августа наиболее сильные разрушения зафиксированы на юге страны. В этот день власти объявляли воздушную тревогу дважды за день.

Министерство обороны РФ тем временем подтвердило удар высокоточным оружием по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровске. По данным ведомства, поставленные цели были достигнуты, объект поражен.

Также об ударе по зданию СБУ в Днепре сообщал Зеленский. По его словам, в результате взрыва строение было серьезно повреждено. Информация о пострадавших не приводилась.

Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что для атаки применялись баллистические ракеты комплекса «Искандера». По его информации, об этом свидетельствуют точность удара и тот факт, что снаряд не был сбит украинской противовоздушной обороной.