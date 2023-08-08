Украинское ТВ сообщило о взрывах под Харьковом Телеканал «Дом» сообщил о взрывах под Харьковом

Фото: Eyad Al Baba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы прогремели вечером 8 августа в Харьковской области на востоке Украины, сообщает телеканал «Дом». Подробности происшествия не сообщаются. Местные власти также не комментировали ситуацию.

Кроме того, известно, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

Вечером 8 августа сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По информации воздушных сил страны, она связана со взлетом российских МиГ-31К.

6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося, призвав местных жителей оставаться в укрытии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны Харьковской области. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в течение суток на данном направлении Украина потеряла до 110 военнослужащих, были уничтожены три автомобиля ВСУ, а также две гаубицы Д-20.