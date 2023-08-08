Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По всей Украине объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушные силы страны сообщили, что она связана со взлетом российских МиГ-31К.

Telegram-канал Readovka отметил, что о пролетающих русских ракетах или БПЛА пока не сообщалось.

Мощный взрыв прогремел в Киеве вечером 7 августа. Инцидент был зафиксирован в левобережной части города.

6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося, призвав местных жителей оставаться в укрытии.

Кроме того, в ночь на 6 августа воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В нескольких регионах страны раздались взрывы. Спустя некоторое время в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях произошла повторная серия взрывов.