Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Здание Службы безопасности Украины в Днепре было повреждено в результате взрыва, сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <...> здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации), — написал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что серия взрывов прогремела в центре Днепра. Власти города при этом не комментировали сообщения о взрывах. По информации украинских СМИ, в регионе была объявлена воздушная тревога. Серия взрывов также прогремела в ночь на пятницу, 28 июля, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога, сообщили местные издания.

Днем ранее после серии взрывов, прогремевших на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги, возник пожар в Днепропетровской области, о нем рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак.