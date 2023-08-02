Зеленский рассказал, где зафиксированы самые крупные разрушения на Украине Зеленский: самые существенные разрушения зафиксированы на юге Украины

Фото: Chernov Maks/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самые существенные разрушения в результате взрывов зафиксированы на юге Украины, заявил в Telegram президент страны Владимир Зеленский. До этого на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Очередная ночь... К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны, — написал Зеленский.

На всей территории Украины дважды за утро 2 августа была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Первым регионом, где сработали сирены, стала Кировоградская область.

Около 07:30 мск тревога была объявлена в Киеве, практически сразу после столицы сирены прозвучали в Житомирской, Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях. После этого тревога была объявлена во всех остальных регионах Украины.

В 08:05 мск стало известно, что воздушная тревога отменена. Спустя 15 минут после отмены первой тревоги сигналы тревоги прозвучали вновь во всех регионах страны.

В прошлый раз воздушная тревога по всей Украине объявлялась 1 августа. Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Одессе, Херсоне, Сумской области. В администрации Одесской области сообщили о возникновении пожаров на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в результате обстрелов.

1 августа сразу несколько взрывов прогремели в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, произошло как минимум три взрыва в Шевченковском районе.