Пожары произошли на портовых и промышленных объектах под Одессой

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

На юге Одесской области произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры, сообщил в Telegram глава администрации региона Олег Кипер. Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, — написал Кипер.

В украинском оперативном командовании «Юг» эту информацию подтвердили, уточнив, что поврежден элеватор. Было также отмечено, что возгорания стали следствием ночной атаки беспилотников.

Минувшей ночью в Сети появилась информация о том, что в городе Измаил Одесской области атакована территория нефтехранилища. После прилета по объекту там начался сильный пожар. Также сообщалось о взрывах в самой Одессе, Киеве, Киевской области и ряде других регионов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина энергетических объектов в стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены.

В конце июня украинская компания «Укрэнерго» отметила сокращение доступных мощностей, необходимых для стабильного обслуживания населения. Это, как указывается, связано с проведением ремонтных работ.