В Сети сообщили о прилете по нефтехранилищу в Одессе

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Измаиле Одесской области атакована территория нефтехранилища. Местные власти пока не реагировали на ситуацию.

Как написал канал, после прилета по объекту там начался сильный пожар. На опубликованных в Сети фотографиях виднеются зарево и черный густой дым.

Канал также отметил, что взрывы раздаются и в Одессе. В настоящее время в населенном пункте функционирует система противовоздушной обороны. В сторону города летят беспилотники-камикадзе «Герань», но силы ПВО практически не работают по дронам, написал канал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В настоящее время на Украине воздушная тревога объявлена в Одесской, Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве и подконтрольных ВСУ частях ДНР, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации страны. Кроме этого, под угрозой атаки оказались Черниговская, Винницкая и Житомирская области

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина энергетических объектов в стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены.