По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных украинской онлайн-карты воздушных тревог. Сирены сработали по всей стране второй раз за день.

Первой, в 17:40, сработала система оповещения в Киеве. Последней, в 17:43 — система в Ровненской области.

До этого воздушная тревога была объявлена около 16:20. По данным воздушных сил Украины, система оповещения была связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Уточняется, что власти региона объявили воздушную тревогу. В каком районе прогремел взрыв, на данный момент неизвестно. 8 августа поступали сообщения о взрывах в Харьковской области. В регионе также была объявлена воздушная тревога. До этого сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Киеве вечером 7 августа. Инцидент был зафиксирован в левобережной части города.

В ночь на 6 августа воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В нескольких регионах страны раздались взрывы. Спустя некоторое время в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях произошла повторная серия взрывов.