По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушные силы страны добавили, что она связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

Согласно данным Telegram-канала Readovka, о пролете русских ракет не сообщается.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Уточняется, что власти региона объявили воздушную тревогу. В каком районе прогремел взрыв, на данный момент неизвестно. 8 августа поступали сообщения о взрывах в Харьковской области. В регионе также была объявлена воздушная тревога. До этого сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Киеве вечером 7 августа. Инцидент был зафиксирован в левобережной части города.

6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося, призвав местных жителей оставаться в укрытии. Кроме того, в ночь на 6 августа воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В нескольких регионах страны раздались взрывы. Спустя некоторое время в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях произошла повторная серия взрывов.