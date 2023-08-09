Рогов: ВСУ обстреливают Запорожскую область кассетными боеприпасами Рогов: более половины применяемых ВСУ на Запорожье боеприпасов являются кассетными

Фото: МО Украины

Более половины боеприпасов, которые применяют Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении, являются кассетными, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live». По его словам, украинские войска ведут огонь этими снарядами не только на линии боевого соприкосновения, но и по жилым районам региона.

Сейчас они применяются на Запорожском направлении, вообще на всем. Если взять хоть Времевский выступ, непосредственно Васильевское направление или Ореховское, уже больше половины снарядов, которые летят, они именно кассетные, — заявил Рогов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Министр отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам, поставленным Западом.

Украинские войска днем 9 августа обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными боеприпасами 155 мм. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под удар ВСУ попал Киевский район города.