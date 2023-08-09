Сорвана попытка ВСУ провести разведку боем в Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, около Урожайного в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, — говорится в сообщении.

За сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180-ти украинских, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходную гаубицу «Акация».

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео перемещения разведывательной группы российских военных по территории, подконтрольной ВСУ. На кадрах показано, как бойцы изучают местность и выявляют места скопления личного состава и военной техники украинских войск.