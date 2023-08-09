Опубликованы кадры работы российской разведки на позициях ВСУ «Архангел спецназа» показал видео работы российской разведки на позициях ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео перемещения разведывательной группы российских военных по территории, подконтрольной ВСУ. На кадрах показано, как бойцы изучают местность и выявляют места скопления личного состава и военной техники украинских войск.

На видео показали, как в ходе разведки бойцы ВС РФ выявляют возможное местоположение командных пунктов противника. По данным канала, параллельной задачей был вывод из строя электрооборудования.

Отмечается, что средства радиоэлектронной борьбы не всегда позволяют провести воздушную разведку, и тогда российским военным приходится работать по традиционной схеме. Оставаться незамеченными в таких ситуациях помогает эксплуатация нештатных комплектов снаряжения с иностранными расцветками, пишет канал.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» обнародовал видео с кадрами уничтожения немецкого танка Leopard 24A при помощи «копеечного» российского FPV-дрона. Боевую машину украинских военных подорвали в районе Орехова в Запорожской области. БПЛА-камикадзе ударил по цели под под Малой Токмачкой северо-восточнее населенного пункта Работино.