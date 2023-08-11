В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
По информации канала, серия взрывов также прогремела в Херсонской области на правом берегу Днепра, подконтрольном украинской армии. По данным источника канала, мощные взрывы произошли в Херсоне и Бериславе. Собеседник утверждает, что в результате есть погибшие среди ВСУ.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что в украинских каналах сообщают о пусках ракет.