Военкор назвал вероятные цели ночных ракетных ударов в Луцке и Смеле Поддубный: целями ракетных ударов в Луцке и Смеле могли быть ремонтные заводы

Фото: МО РФ

Пуск крылатой ракеты «Оникс»

Вероятными целями ночных ракетных ударов в Луцке Волынской области и Смеле Черкасской области Украины стали ремонтный завод и предприятие по ремонту силовых установок для тепловозов и электровозов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, предприятие получало регулярные заказы от Минобороны Украины.

Вероятными целями ночных ракетных ударов в Луцке и Смеле (Черкасская область) стали луцкий ремонтный завод и предприятие по ремонту силовых установок для тепловозов и электровозов, — написал Поддубный.

Он отметил, что на луцком заводе проводили ремонт авиационных двигателей и производили авиакомплектующие.

Ранее украинские власти сообщили о взрывах во Львове, Луцке и Днепре. Мэр Львова Андрей Садовой заявил о нескольких прилетах снарядов. Кроме того, мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что снаряды попали по промышленному предприятию в городе. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лисак рассказал о взрывах в Днепре. По его словам, ракеты также попали по промышленному объекту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ночь на 15 августа на Украине прогремела серия взрывов. По данным украинского Министерства цифровой трансформации, по три взрыва было зафиксировано в Днепропетровской области и Запорожье. Также поступают сообщения о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Волынской и Львовской областях. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.