«Удивительно»: Киев ответил на предложение о территориальных уступках Подоляк отверг идею об уступках в обмен на членство Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Если Украина согласится на членство в НАТО взамен на отказ от спорных территорий, то это будет означать «сознательное поражение демократии», заявил в Twitter (X) советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Россия должна понести «сокрушительное поражение», иначе установление «плохого мира» принесет всеобщий позор.

Обменять территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно идти на поражение демократии, поощрение мирового преступника, консервацию российского режима, разрушение международного права и обязательную передачу войны другим поколениям. Потому что почему Россия должна, не проиграв, добровольно отказываться от провокаций, гибридов и традиционного поведения? — написал Подоляк.

Это касается любых форматов нового «раздела Европы», уточнил он. Подобный сценарий Подоляк также назвал «предпочитаемый Россией». Он призвал Запад не поощрять Москву заморозкой конфликта, а ускорить поставки оружия Вооруженным силам Украины.

Ранее начальник штаба генсека Альянса Стиан Йенссен заявил, что НАТО может принять Украину, если она согласится признать спорные территории российскими. По его словам, это один из рассматриваемых вариантов. Йенссен при этом добавил, что Киев имеет право решать сам, на каких условиях вести переговоры.