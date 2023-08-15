Министр из Коми бежал от призыва и стал дальнобойщиком в США Экс-министр сельского хозяйства Коми Шаронов попросил политическое убежище в США

Фото: mshp.rkomi.ru

Денис Шаронов

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов рассказал RTVi, как после получения повестки на фоне частичной мобилизации в октябре 2022 года бежал в США, где попросил политическое убежище. Экс-министр, который теперь работает на траке, заверил, что у него абсолютно нет ощущения, будто он скатился по карьерной лестнице.

Это, наверное, связано с тем, что я уже до этого студентом был [в США] 28 лет назад. Год здесь отучился, проехал Америку и понял, что тут по-другому относятся к рабочим специальностям. [В России], чтобы достигнуть какого-то социального положения, тебе надо пройти по головам, через интриги, чтобы повесить себе погон... А тут такого нет, — рассказал уехавший россиянин.

По словам 48-летнего экс-министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, в США человек труда всегда пользуется уважением, чем бы он ни занимался.

В 2008-2014 годах Шаронов был директором компании «Райффайзен Агро», которая строила комбикормовый завод на Ставрополье, затем стал заместителем главы «Новоалександровского мясокомбината», пока в 2020-м не возглавил Минсельхоз Коми, однако уже в январе 2022-го был уволен с этой должности.

Я расценил свое назначение как шанс попробовать что-то изменить в лучшую сторону, повлиять на эту систему изнутри, реально что-то сделать. <...> Но тут же сработала система и выяснилось, что все твои добрые намерения не нужны госаппарату — они, наоборот, тебя компрометируют как чиновника. Чем больше ты хорошего делаешь — тем меньше ты устраиваешь свое начальство, — отметил он.

Через месяц после увольнения началась российская спецоперация на Украине, а уже в октябре на фоне частичной мобилизации к Шаронову пришли с повесткой из военкомата. Как говорит экс-министр, после этого у него уже не оставалось иного выбора, кроме как покинуть страну.

А единственное место, откуда, как мне кажется, нет выдачи, где тебя не могут как-то подставить и депортировать — это США, поэтому я оказался здесь и запросил политическое убежище. Осваиваюсь, — сказал Шаронов.

Эмигрант признался, что и на новом месте хотел бы работать в сельском хозяйстве.

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