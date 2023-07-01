Политолог раскрыл, что ждет попавших в США через границу с Мексикой россиян Политолог Лидовской: россиянам не стоит пытаться попасть в США через Мексику, повезет, если не убьют

Фото: IMAGO/DeeCee Carter/Global Look Press

Россиянам не стоит пытаться попасть в США через границу с Мексикой, «повезет, если не убьют», заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, соотечественники рискуют столкнуться с «выкрученной на максимум» русофобией.

Повезет, если не убьют. Русофобия в США лишена политической подоплеки. В США она выкручена на максимум, американцев не волнует, против ли российской власти или нет. Вас все равно будут ненавидеть те, кто изначально против мигрантов, кто подвержен пропаганде. Если думаете, что вы — оппозиционер, и вас будут любить, то вы ошибаетесь, — отметил Лидовской.

По его словам, к нелегалам из РФ относятся еще хуже, чем к «гостям» из Латинской Америки, работодатели иногда не трудоустраивают соискателей только из-за их российского гражданства.

У вас нет прав, вы не легализовались, вы такой же мексиканец для американцев, которые им только мешают, которых граждане США не любят и так, а к русским относятся еще хуже. Я имею ввиду часть американцев, изначально настроенных против нелегалов. Работодатели могут не захотеть трудоустраивать только потому, что ты русский, — подчеркнул Лидовской.

Политолог не исключил, что даже легализация и получение документов в США не помогут интегрироваться в американское общество и избежать русофобии.

В США мигрант — всегда изгой, если у тебя изначально нет колоссального капитала. А если он у тебя есть, то ты через границу не полезешь.Лезут только бедные идиоты, считающие, что в США рай на земле. Все богатые оппозиционеры сидят давно в квартирах в Майами и Лондоне, отгородившись от остальных США и Британии, живут своим кружком. А малолетки прут туда, думая, что поймают счастье, — добавил Лидовской.

Он предположил, что богатые россияне могут попасть в поле зрения американских спецслужб для финансирования проектов, направленных против РФ.

Ранее политолог объяснил, что мексиканцев вынуждает бежать из страны низкий уровень жизни на родине. В США они могут зарабатывать больше, поэтому многие люди из Мексики каждый год пытаются проникнуть через границу на территорию Соединенных Штатов, часто незаконно. Такие переселенцы могут устроиться в США на низкооплачиваемую работу, но все равно будут зарабатывать в несколько раз больше, чем в Мексике.