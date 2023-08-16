В Калужской области ПВО уничтожила три украинских беспилотника

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Калужской области средствами ПВО были уничтожены три украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что в результате инцидента ни разрушений, ни пострадавших нет.

Сегодня около 05:00 мск российские силы ПВО успешно предотвратили попытку киевской власти провести террористическую атаку на объекты в Калужской области с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были оперативно обнаружены и уничтожены средствами ПВО России, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Чаусы Погарского района. По его словам, в результате атаки погибли двое жителей региона. Кроме этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия.

10 августа под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, пострадавших удалось избежать, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.

8 августа Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. По его словам, пострадавших нет. Он отметил, что в результате обстрела имеются частичные повреждения зданий.