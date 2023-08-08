ВСУ обстреляли поселок в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка

Фото: shutterstock.com

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По предварительной информации, пострадавших нет. Он отметил, что в результате обстрела имеются частичные повреждения зданий.

Имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал он.

Ранее 8 августа ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Один человек предварительно получил ранения. Пока был зафиксирован один прилет.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе города со стороны ВСУ. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых впоследствии загорелся.

Недавно стало известно, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по поселку около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.