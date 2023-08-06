Четыре мирных жителя были ранены при обстреле ВСУ района Донецка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз.

В результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 годов рождения, а также женщины 1953 и 1976 годов рождения, — написал он.

Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых в последствии загорелся.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее заявил, что украинские войска обстреляли поселок Азотный, расположенный в Куйбышевском районе города. По его словам, в результате атаки есть пострадавшие, информация уточняется.

Недавно стало известно, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по поселку около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.