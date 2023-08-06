Жертвами обстрела поселка в Херсонской области стали два человека ТАСС: два человека погибли в результате удара ВСУ по поселку Горностаевка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что жертвами удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области стали два человека. В Министерстве обороны России не прокомментировали данную информацию, сведений о раненых или о пострадавших строениях в настоящее время нет.

В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя, — сообщил источник.

Всего за день было выпущено около 14 снарядов по населенному пункту, за вчерашний день — 60 снарядов, заявили в экстренных службах. Источник подчеркивает, что обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее заявил, что украинские войска обстреляли поселок Азотный, расположенный в Куйбышевском районе города. По его словам, в результате атаки есть пострадавшие, информация уточняется. Вечером в субботу, 5 августа, в результате обстрела погибла женщина 1937 года рождения, отметил глава города. Она скончалась во дворе собственного дома.

Совместный центр контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями ВСУ, ранее заявил, что украинцы обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В ходе атаки загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли. Также были зафиксированы взрывы в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах города. В Минобороны РФ еще не подтвердили сведения об используемых ВСУ снарядах.