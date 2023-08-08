ВСУ обстреляли монастырь в Курской области Mash: ВСУ обстреляли Свято-Николаевский Белогорский монастырь, пострадал ребенок

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash. Один человек предварительно получил ранения. Пока был зафиксирован один прилет.

По данным канала, артобстрел осуществлялся с территории Сумской области Украины и начался в 15:30. В это время в монастыре находилась братия и около 10 прихожан. В свою очередь, Telegram-канал SHOT добавляет, что пострадавшим при атаке ВСУ оказался ребенок, у него несколько небольших ран от разлетевшихся осколков.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе города со стороны ВСУ. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых в последствии загорелся.

Недавно стало известно, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по поселку около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.