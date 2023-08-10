Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Брянской области Богомаз: один человек погиб при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области

Фото: t.me/avbogomaz

ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки один мужчина погиб, двое пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.

ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что после обстрела были повреждено имущество сельхозпредприятия. На месте работают оперативные службы.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что деревня Заболотовка, расположенная в Глушковском районе, подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что всего насчитано восемь прилетов по населенному пункту. В результате обстрела пострадали хозяйственные постройки в пяти домовладениях, а также несколько автомобилей. В частности, были повреждены крыши и окна. Старовойт обещает оказать помощь всем собственникам поврежденных зданий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявил об обстреле поселка Горьковский Грайворонского округа. По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины никто не пострадал, на месте работают оперативные и аварийные службы. В трех частных домовладениях зафиксированы повреждения, в частности осколками выбило окна и посекло крыши.