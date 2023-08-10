Старовойт заявил об обстреле Глушковского района со стороны ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что деревня Заболотовка, расположенная в Глушковском районе, подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что всего насчитано восемь прилетов по населенному пункту.

В результате обстрела пострадали хозяйственные постройки в пяти домовладениях, а также несколько автомобилей. В частности, были повреждены крыши и окна. Старовойт обещает оказать помощь всем собственникам поврежденных зданий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявил об обстреле поселка Горьковский Грайворонского округа. По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины никто не пострадал, на месте работают оперативные и аварийные службы. В трех частных домовладениях зафиксированы повреждения, в частности осколками выбило окна и посекло крыши.

Украинский дрон-камикадзе ранее атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области, расположенный всего в двух километрах от государственной границы. В результате атаки никто не пострадал, БПЛА рухнул на территории предприятия, после чего взорвался.