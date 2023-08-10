ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области SHOT: украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал SHOT сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Канал отмечает, что вечером в среду, 9 августа, беспилотник прилетел с территории Украины в поселок Теткино, который расположен в двух километров от границы. БПЛА рухнул на территории комбината и взорвался.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны в четверг утром, 10 августа, сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. О подобной атаке на город Сергей Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО — один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли поселок Горьковский Грайворонского округа, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Он отметил, что в центре поселка рядом со зданием школы разорвались пять снарядов ВСУ. В результате подомового обхода в поселке Горьковском Белгородской области обнаружили повреждения в двух частных домовладениях и трех автомобилях, на одной из улиц поселка оборвана линия электропередач.