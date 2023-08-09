Житель поселка под Белгородом погиб под обстрелом ВСУ Гладков: поселок Горьковский попал под обстрел ВСУ, один человек погиб

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска обстреляли поселок Горьковский Грайворонского округа Белгородской области, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в центре поселка рядом со зданием школы разорвались пять снарядов ВСУ.

Один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы, — написал губернатор.

Проводится подомовой обход, работают оперативные и аварийные службы, на месте находится глава округа Геннадий Бондарев, добавил Гладков.

Ранее глава Белгородчины сообщил, что в поселке Колотиловка Краснояружского района утром 8 августа при падении неустановленного объекта пострадал один человек, получивший осколочные ранения. По словам Гладкова, в результате ЧП загорелся сенник на территории частного дома. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался, обстоятельства произошедшего выяснялись. Telegram-канал SHOT публиковал видео из Колотиловки с кадрами, предположительно, снятыми во время обстрела поселка со стороны украинской армии.