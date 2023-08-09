Житель Белгородской области был ранен при падении неизвестного объекта

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек получил осколочные ранения при падении неизвестного объекта в селе Колотиловка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел утром 8 августа, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы, — рассказал губернатор.

Гладков подчеркнул, что пострадавшему мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Губернатор Белгородской области ранее заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа на подлете к столице региона. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Инцидент произошел в минувший вторник, 7 августа.