Обстрел Белгородской области ВСУ попал на видео SHOT: ВСУ обстреливают село в Краснояружском районе Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреливают село Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. По данным канала, всего было около семи прилетов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Минобороны России не комментировало данную информацию.

7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, разрушений также удалось избежать.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали за 5 августа восемь сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов не зафиксировано разрушений, никто не пострадал.

Днем ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили более 70 снарядов по региону. По его словам, наибольшее количество прилетов было зафиксировано вблизи хутора Старый.

Также ВСУ выпустили 14 снарядов по селам Нехотеевка и четыре по Лозовому, добавил глава региона. На Журавлевку были сброшены две гранаты с БПЛА, на Солнцевку — одна. В селе Богун-Городок зафиксировано десять прилетов, а на Новопетровку были сброшены два осколочных боеприпаса, сообщил Гладков. Пострадавших нет.