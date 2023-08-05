Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз за сутки

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили более 70 снарядов по региону за прошедшие сутки. По его словам, наиболее количество прилетов зафиксировано вблизи хутора Старый. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений, — сообщил Гладков.

Также ВСУ выпустили 14 снарядов по селам Нехотеевка и 4 по Лозовое, добавил глава региона. По Журавлевке были сброшены две гранаты с БПЛА, в Солнцевке — одна. В селе Богун-Городок зафиксировано 10 прилетов, а по Новопетровке были сброшены два осколочных до припаса, сообщил Гладков.

По его словам, в результате происшествий никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не зафиксированы.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородской областью в результате работы системы противовоздушной обороны был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа. По его словам, разрушений на земле не зафиксировано. Пострадавших или погибших в результате произошедшего также нет. Уточняется, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе.