Стало известно об атаке ВСУ на восемь российских сел за день Гладков сообщил об атаке ВСУ на восемь российских сел в Белгородской области за день

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ атаковали за 5 августа восемь сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов не зафиксировано разрушений, никто не пострадал.

По данным главы региона, по селу Щетиновка было выпущено 26 артиллерийских снарядов, по Журавлевке — шесть, а по Красной Ниве — девять. Гладков добавил, что в селе Красный Хутор было зафиксировано 29 выстрелов из гранатомета.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка разорвалось 12 минометных и три осветительных снаряда, в селе Муром — семь минометных снарядов, в МАПП «Шебекино» — пять минометных снарядов. В поселок Ленинский и село Красное прилетели четыре и два минометных снаряда.

Днем ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили более 70 снарядов по региону. По его словам, наибольшее количество прилетов было зафиксировано вблизи хутора Старый.

Также ВСУ выпустили 14 снарядов по селам Нехотеевка и четыре по Лозовому, добавил глава региона. На Журавлевку были сброшены две гранаты с БПЛА, на Солнцевку — одна. В селе Богун-Городок зафиксировано десять прилетов, а на Новопетровку были сброшены два осколочных боеприпаса, сообщил Гладков. Пострадавших нет.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородской областью в результате работы системы противовоздушной обороны был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа. По его словам, разрушений на земле не зафиксировано. Пострадавших или погибших в результате произошедшего также нет. Уточняется, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе.