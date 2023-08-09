Стали известны последствия обстрела поселка Горьковский со стороны ВСУ Гладков: в поселке Горьковский повреждены два частных домовладения и три автомобиля

Фото: t.me/vvgladkov

В результате подомового обхода в поселке Горьковский Белгородской области обнаружили повреждения в двух частных домовладениях и трех автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. До этого населенный пункт подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

В результате подомового обхода поселка Горьковский повреждения выявлены в двух частных домовладениях (выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы) и трех автомобилях, — написал Гладков.

Он добавил, что на одной из улиц поселка оборвана линия электропередач, на месте работают аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб при обстреле поселка Горьковский Грайворонского округа Белгородской области. Кроме того, четверо мирный жителей пострадали. По его словам, в центре поселка рядом со зданием школы разорвались пять снарядов ВСУ.

До этого глава Белгородчины заявлял, что в поселке Колотиловка Краснояружского района утром 8 августа при падении неустановленного объекта пострадал один человек, получивший осколочные ранения. По словам Гладкова, в результате ЧП загорелся сенник на территории частного дома. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался, обстоятельства произошедшего выяснялись.