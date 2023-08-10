Российский поселок попал под обстрел ВСУ Гладков: поселок Горьковский попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет

Фото: t.me/vvgladkov

Поселок Горьковский в Грайворонском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, обошлось без пострадавших, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы, — рассказал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа, перехваченный системой ПВО. Информация о последствиях на земле не поступала, отметил губернатор.

9 августа поселок Горьковский также подвергся обстрелу со стороны украинских военных, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе была госпитализирована женщина с контузией, сообщал Гладков. По его словам, в центре поселка рядом со школой разорвались пять снарядов, на одной из улиц оборвало линию электропередачи, также были повреждены два частных домовладения и три автомобиля.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в поселке Теткино Курской области, расположенном в двух километрах от границы. По данным Telegram-канала SHOT, вечером 9 августа дрон рухнул на территории предприятия и взорвался, никто не пострадал.