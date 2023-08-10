В приграничном районе России сбили беспилотник Гладков: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что информация о последствиях на земле не поступала.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа, — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области ранее заявил, что 7 августа силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа на подлете к столице региона. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил о гибели одного человека от осколочных ранений в результате обстрела поселка Горьковского Грайворонского округа со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, еще четверо граждан пострадали. Бригады скорой помощи доставили жителей поселка в больницы.

Также Гладков сообщал о пострадавшем жителе села Колотиловка в результате падения неустановленного объекта. По словам главы региона, мужчина получил осколочные ранения. После падения объекта произошло возгорание на территории частного домовладения, добавил он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.