В брянском селе Чаусы возросло число жертв обстрела ВСУ Богомаз сообщил о втором погибшем в селе Чаусы после обстрела ВСУ

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Число погибших в селе Чаусы Погарского района Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ возросло до двух, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, от полученных ранений скончался еще один мирный житель.

К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей, — написал Богомаз.

Брянский губернатор добавил, что в больнице остаются еще двое пострадавших, мужчина и женщина, получившие ранения различной степени тяжести. По словам Богомаза, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Украинские военные обстреляли село Чаусы сегодня, 10 августа. Ранее Богомаз сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. По его словам, в результате ударов повреждения получило имущество сельхозпредприятия.

10 августа под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, пострадавших удалось избежать, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.

Также 10 августа ВСУ выпустили восемь снарядов по деревне Заболотовке в Глушковском районе Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт. Прилетело по хозпостройкам в пяти домовладениях и нескольким машинам, собственникам пообещали оказать помощь.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском округе Белгородской области, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал, в трех домовладениях были выбиты окна и посечены крыши.